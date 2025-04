Fedez scalda il passo Eira in vista del fine stagione

stagione invernale non finisce. mai. Livigno anche in primavera riesce a sorprendere con una proposta ricca di attività pensate per ogni età e per ogni esigenza evasiva. Che si tratti degli ultimi giorni sugli sci, su piste ancora in ottime condizioni, o di esperienze a contatto con la natura o di momenti di puro divertimento, ogni famiglia nel Piccolo Tibet valtellinese trova la dimensione perfetta. Fino al 1° maggio, data di chiusura degli impianti, a Livigno si potrà infatti continuare a sciare sulle numerose piste con diversi livelli di difficoltà. E dopo una sessione di pura adrenalina sugli sci, ci si può fermare in uno dei rifugi in quota per una merenda o un pranzo all’aria aperta, a base di prodotti tipici livignaschi e di tanto divertimento. Per godere ancora di più delle ultime discese sulla neve senza pensieri, la località propone l’imperdibile offerta Skipass Free: soggiornando in una delle strutture convenzionate per almeno 4 notti (in hotel) o 7 notti (in appartamento), lo skipass è incluso. Ilgiorno.it - Fedez scalda il passo Eira in vista del fine stagione Leggi su Ilgiorno.it A Livigno tra sci e musica lainvernale non finisce. mai. Livigno anche in primavera riesce a sorprendere con una proposta ricca di attività pensate per ogni età e per ogni esigenza evasiva. Che si tratti degli ultimi giorni sugli sci, su piste ancora in ottime condizioni, o di esperienze a contatto con la natura o di momenti di puro divertimento, ogni famiglia nel Piccolo Tibet valtellinese trova la dimensione perfetta. Fino al 1° maggio, data di chiusura degli impianti, a Livigno si potrà infatti continuare a sciare sulle numerose piste con diversi livelli di difficoltà. E dopo una sessione di pura adrenalina sugli sci, ci si può fermare in uno dei rifugi in quota per una merenda o un pranzo all’aria aperta, a base di prodotti tipici livignaschi e di tanto divertimento. Per godere ancora di più delle ultime discese sulla neve senza pensieri, la località propone l’imperdibile offerta Skipass Free: soggiornando in una delle strutture convenzionate per almeno 4 notti (in hotel) o 7 notti (in appartamento), lo skipass è incluso.

Se ne parla anche su altri siti

Lazio-Napoli LIVE 1-1: Lukaku scalda i guantoni di Provedel, Isaksen a un passo dal bis - Lazio-Napoli 1-1 MARCATORI - Isaksen, Raspadori AZIONI SALIENTI - 53` - Fuga sulla fascia di Tavares, cross perfetto per Isaksen che sbaglia... 🔗calciomercato.com

Con "Itinerarium" a passo lento tra i sentieri dietro casa per (ri)scoprire il nostro territorio - Dal Vergante all'Ossola, dalla pianura novarese fino alla Valsesia, per andare alla (ri)scoperta dei sentieri e dei paesaggi di "casa nostra". É questa l'idea con cui i novaresi Francesca Garagnani, architetta, e Alan Piralla, ingegnere informatico, hanno dato vita a "Itinerarium", un sito... 🔗novaratoday.it

Il Pordenone Fc a un passo dalla promozione: 4-1 nel derby con la Spal - Quattro reti. Quattro punti necessari per la promozione aritmetica in Eccellenza. Sono i numeri del derby con la Spal che si è svolta questo pomeriggio allo stadio Bottecchia. Come sempre il pubblico ha fatto sentire la sua presenza sostenendo i neroverdi per tutta la durata della partita... 🔗pordenonetoday.it

Fedez scalda il passo Eira in vista del fine stagione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fedez allo Snowland Music Festival: “Una tranquilla scampagnata in montagna”. E ringrazia il pubblico di Livigno - Il rapper tra gli ospiti della prima serata della kermesse, che andrà avanti fino sabato. Il cantante ha condiviso foto e video della performance, con tanto di coro sulle note della hit “Senza pagare” ... 🔗ilgiorno.it

Fedez, il nuovo avvistamento con una ragazza mora - è tutta acqua passata ormai. Se l’ex regina degli influencer si sta rifacendo una vita sentimentale con Tronchetti Provera, Fedez prova a rivivere la sua giovinezza. Ha una casa colma di giochi ... 🔗dilei.it

Selvaggia Lucarelli prosciolta: non diffamò Fedez chiamandolo ‘bimbominkia’/ “Passo la vita a difendermi” - “Passo la vita a difendermi“, ha ironizzato la giornalista. Comunque, aveva affrontato la questione anche in tv, in particolare da Alessia Marcuzzi, spiegando che questa di Fedez è ... 🔗ilsussidiario.net