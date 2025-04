Ilrestodelcarlino.it - Fenomeno devastante. Ospedali, università e case "inghiottite"

I 40 anni della frana sono stati ricordati nel 2022 con una serie di manifestazioni. Segno che il tempo sul versante nord della città, da Posatora, al Borghetto fino alla Palombella e anche oltre, non è mai veramente passato. Le cicatrici sono ancora ben visibili sul volto di questa città millenaria. La storia si è fermata su quella collina che sotto i colpi della pioggia incessante di quei giorni scese lentamente verso il mare. Per chi la visse da vicino e sulla propria pelle fu un choc terrificante.La frana del 13 dicembre 1982 non fece vittime, ma sconvolse lettaralmente Ancona: coinvolse 342 ettari di terreno urbano e sub-urbano. L’esteso movimento franoso danneggiò duee la Facoltà di Medicina dell’di Ancona, lese o distrusse completamente 280 edifici, per un totale di 865 abitazioni, divelse la ferrovia e la strada costiera su di un fronte di circa 2,5 chilometri.