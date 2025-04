La folla reclama ‘Bella ciao’ Richiamata la banda che la suona due volte

Non c'è 25 aprile senza 'Bella ciao'. E la folla di persone che ieri mattina ha gremito piazza del Popolo a Ravenna per le celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo lo ha fatto capire molto bene tra proteste e strofe del canto popolare dedicato alla Resistenza, intonato senza musica. Sì, perché chi doveva suonare, ovvero la banda cittadina di Ravenna, dopo aver eseguito le canzoni previste dal cerimoniale, stava lasciando la piazza. A quel punto personale del Comune ha richiamato i musicisti e l'appuntamento nel cuore della città è terminato con una doppia esecuzione di 'Bella ciao' e la marcia 'Ravenna', con tanto di foto della banda con il prefetto Raffaele Ricciardi e il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Le due autorità, insieme ad Alice Casadei dell'Anpi, sono intervenute alla cerimonia che, visto il lutto per la morte del Papa, doveva essere sobria.

