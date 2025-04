Il borgo di Chiaravalle Servizi ridotti all’osso ma siamo lontani dal caos

borgo circondato dal verde del Parco Agricolo sud, Chiaravalle, che ha mantenuto la sua identità e ha sempre il conforto della sua abbazia. Ex Comune autonomo, è passato sotto l'ala della metropoli poco più di cento anni fa: il 14 dicembre 1923, insieme ad altri dieci luoghi della cintura. Il centro è la piazzetta in via San Bernardo su cui si affacciano le attività commerciali: il negozio di alimentari, il panificio con caffetteria, quello di pasta fresca e la farmacia. Più in là, le Poste."Io vivo qui dal 1974 – dice Ivano Panaro – e di trasformazioni ce ne sono state tante. Abbiamo nuove case, un nuovo albergo, per esempio. Ma la grande pecca è la mancanza di Servizi: negli anni '70 c'erano e poi sono spariti. La farmacia apre due giorni a settimana, per 4 ore. Il medico non c'è più.

