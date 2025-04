Scontro tra due moto quattro feriti a Cerda in provincia di Palermo una giovane in gravi condizioni

Scontro tra due moto lungo la strada statale 113 , nei pressi delle tribune della Targa Florio nel territorio comunale di Cerda (Palermo) , in località Floriopoli . quattro persone sono finite in ospedale in gravi condizioni. In particolare una giovane che è stata trasportata al Civico di Palermo in elisoccorso . Gli altri feriti si trovano all' ospedale Cimino di Termini Imerese . I rilievi sono.

