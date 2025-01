Quifinanza.it - Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: i nuovi requisiti

Nel 2025 cambiano le soglie per accedere all’die alper lae il, le due misure che hanno preso il posto del fu Reddito di cittadinanza.È la legge 207 del 30 dicembre 2024, meglio nota come Manovra 2025, a stabilire icorrelati all’Isee e al reddito familiare in vigore a partire dall’1 gennaio 2025.Come cambia l’AdiPer quanto riguarda l’di, si stabilisce che il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso, tra gli altri, di un Isee in corso di validità e il cui valore non sia superiore a 10.140 euro, mentre in precedenza il limite era fissato a quota 9.360 euro.Per quanto riguarda invece il valore del reddito familiare, esso deve essere inferiore alla base di 6.500 euro annui (mentre in precedenza la soglia era fissata in 6.