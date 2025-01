Anna, sono già sold out le prime date del “Vera Baddie Tour 2025”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 gen. (askanews) – Inarrestabile successo per il “” di. Ilnei palasport ha registrato iout per la data zero di Mantova (domenica 16 novembre@PalaUnical) le tredi Milano (22, 23 e 24 novembre@Unipol Forum) e lo show di Padova (4 dicembre@Kioene Arena). I biglietti per le restanti, prodotte e realizzate da NEXT SHOW e Vivo Concerti,disponibili su www.vivoconcerti.com.è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. “” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna., inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.