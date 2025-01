Thesocialpost.it - “Amo una donna sposata, ma non sono un rovina famiglie”: la confessione di Don Antonio

Una storia che ha fatto scandalo quella di donScala, l’ex parroco di Ischia che si è innamorato di una. E che il diretto interessato ha voluto chiarire in queste ore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dopo il clamore mediatico della vicenda: «sereno ma non in riflessione. Io ho lasciato l’abito talare, ho deciso, non voglio continuare. L’ho detto anche al vescovo. Non ritornerò ad essere prete. Al momento, visto che ho più tempo, mi sto dedicando ad accudire mia mamma anziana, poi si vedrà».«È successo come succede a tutti, a volte uno si frequenta, si parla e poi si inizia a provare un sentimento. È stato reciproco, ci siamo innamorati, perciò è andata avanti. A un certo punto avevamo anche deciso di non vederci più, di interrompere tutto, ma il sentimento è stato più forte, ci siamo risentiti e tutto è ricominciato».