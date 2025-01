Ilgiorno.it - Abbadia Lariana, lo schianto in auto a 150 all’ora: una 13enne lotta per la vita. L’amico rivela: eravamo ubriachi

(Lecco) - La lancetta del tachimetro mai sotto i 150 chilometri, sul pianale davanti al sedile del passeggero le bottiglie di birra e di amaro vuote e dalle casse Capo Plaza a palla. Dal parabrezza si intravede il cartello che indica la direzione per la Statale 36. Al volante della Bmw serie 1 c’è Massimo, 22 anni di Lecco. Accanto a lui Michele, 19 anni, di Malgrate, con lo smartphone in mano per filmareche guida come un folle, il contachilometri oltre i 150e il contagiri sopra i 2mila. Dietro, sul sedile posteriore, c’è anche J.: lei ha appena 13 anni. Sono le 4.58 di venerdì 10 gennaio. Sessanta secondi dopo Massimo perde il controllo della Bmw, che si schianta in testacoda contro uno dei parapetti in cemento che delimitano quel tratto di Sp 72.