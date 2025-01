Tpi.it - A che ora inizia Zelig 2025: l’orario d’inizio (e fine) del programma su Canale 5

Leggi su Tpi.it

A che ora(e) delsu5A che ora, ilcomico in onda su5? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,35. La durata complessiva di ogni serata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 3 ore. Quante puntate sono previste per, ilcomico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 15 gennaio; la terza e ultima mercoledì 29 gennaio. Di seguito lazione completa (attenzione: potrebbe variare):Prima puntata: mercoledì 15 gennaio, ore 21,30Seconda puntata: mercoledì 22 gennaio, ore 21,30Terza puntata: mercoledì 29 gennaio, ore 21,30Streaming e tvAbbiamo visto a che ora(orario), ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su5.