Oasport.it - WEC, Valentino Rossi torna in LMGT3 con BMW

Leggi su Oasport.it

correrà tutte le prove del FIA World Endurance Championship come accaduto nel 2024 con una BMW M4 GT3 EVO schierata da WRT. Il ‘Dottore’ sarà quindi nuovamente in azione anche nella leggendaria 24 Ore Le Mans, evento disputato per la prima volta lo scorso anno sempre in.L’italiano guiderà la BMW n. 46 della compagine belga insieme al confermato Bronze driver nativo dello Stato dell’Oman Ahmad Al Harthy e dal sudafricano Kelvin van der Linde, ex volto ufficiale di Audi Sport che prende il posto di Maxime Martin.WRT avrà una seconda BMW M4 GT3 EVO con il brasiliano Augusto Farfus, il vincitore della 24h Le Mans 2024 inYasser Shahin e l’ex campione del GT World Challenge Europe Timur Boguslavskiy. L’australiano ha corso nel 2024 nel WEC con la Porsche n. 91 Manthey EMA, mentre il russo si è impegnato in alcune tappe della serie globale riservata alle GT ed ai prototipi con una Lexus targata Akkodis ASP.