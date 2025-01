Isaechia.it - Uomini e Donne, Michele Longobardi dopo l’imbarazzante fine del suo trono: “Ho rovinato solo me stesso, non mi aspettavo tutto questo odio!”

Ieri è andata in onda la registrazione diche ha decretato ladeldi.Non un finale con i petali rossi, come ci si aspetta all’inizio del percorso, ma un epilogo rocambolesco passato per uno dei più grandi smascheramenti della storia del programma.L’ex tronista, infatti, ha regolarmente violato il regolamento mettendosi in contatto con le sue corteggiatrici ed ha intrattenuto una relazione con un’altra ragazza, Alessandra Somensi, che non aveva nulla a che fare con il suociò che è emerso!Le sue corteggiatrici, Veronica Fedele e Amal Kamal, molto deluse da, hanno deciso di abbandonare lo studio riempiendolo di accuse.dal canto suo avrebbe voluto scegliere Amal, l’unica persona che gli dispiaceva perdere. Lei, logicamente, non ne ha voluto sapere.