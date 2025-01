Anteprima24.it - Una 65enne della provincia di Caserta vince un Jackpot che sfiora i 23mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoSi prospetta un 2025 davvero speciale per unadi, che grazie a Bingo90, lo storico gioco di tombola.it per tutti gli appassionatilotteria all’italiana a 90 palline, è riuscita are un montepremi di quasi. Come riferisce Agipronews, la giocatrice campana, con una sola giocata del valore di 2,40, ha conquistato ilgrazie al numero 81. Una vincita arrivata grazie a uno dei giochi più amati e seguiti di tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi fino a un massimo di 2,40.Tombola è sinonimo di divertimento perché oltre ai giochi, a disposizione – sempre gratis – le chat aperte 24 ore su 24, dove si parla davvero di tutto: promozioni, ricette, gossip, consigli su film e musica e tanto divertimento.