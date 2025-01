Thesocialpost.it - Sudafrica, al via un’operazione per salvare 400 minatori intrappolati a Buffelsfontein

Inè iniziatadi salvataggio per riportare in superficie circa 400illegaliin una miniera abbandonata. Lavoravano clandestinamente nei tunnel di, un sito dimenticato dalle grandi aziende ma sfruttato dalla criminalità organizzata. La polizia aveva bloccato i rifornimenti mesi fa, sperando di costringerli a emergere, ma la situazione è precipitata.Leggi anche: Bari, morto un operaio colpito dal carico di una gruUn tribunale ha dato il via libera all’operazione dopo che la sorella di uno deiaveva presentato una denuncia. La prova decisiva è stata una lettera disperata portata da un uomo riuscito a risalire in superficie a dicembre. Il messaggio racconta un inferno: almeno 100 morti e 400 superstiti ridotti a mangiare scarafaggi con dentifricio.