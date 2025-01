Amica.it - Robbie Williams “ministro”: celebra un matrimonio alla proiezione del suo biopic

Non solo cantante e performer:è in grado di improvvisare qualsiasi ruolo, e domenica ne ha dato dimostrazionendo unsu due piedi durante una specialedel suo film biografico, Better Man, a New York.officianteprima di “Better Man”A immortalare il momento sono stati gli spettatori della, alcuni dei quali hanno postato la scena sui social. Il giornalista Ezra Cubero ha condiviso su X alcune foto spiegando a cosa aveva appena assistito: «Al Q&A di Better Man, oggi,è stato vulnerabile, ricettivo all’energia del pubblico, si è preso del tempo per una conversazione a cuore aperto con la figlia e poi un uomo in platea gli ha chiesto, in quanto ministro ordinato, dire il suocon la fidanzata.