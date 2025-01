Pronostici Bundesliga 14 gennaio | gli expected goals dettano gli over 25

Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 14 gennaio: gli expected goals dettano gli over 2,5

, dopo aver messo fine all’imbattibilità casalinga del Borussia Dortmund il Bayer Leverkusen ospita il temibile Mainz:.L’ultima giornata del girone d’andata dellaè spalmata su due giorni in un turno infrasettimanale e tra le prime squadre a scendere in campo c’è anche il Bayer Leverkusen, reduce dall’importante vittoria ottenuta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund (2-3), che prima di venerdì scorso non aveva mai perso davanti al proprio pubblico.martedì ore 20:30: “gol” assicurati in queste partite (Ansa) – Ilveggente.itMalgrado abbiano tenuto pochissimo la palla rispetto ai loro standard (solo il 30%), gli uomini di Xabi Alonso si sono mossi egregiamente in fase di non possesso, subendo sì 2 gol ma segnandone al tempo stesso ben 3, anche grazie allo strepitoso momento di forma dell’ex attaccante della Roma Patrick Schick, autore di una doppietta contro i gialloneri.