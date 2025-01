Cityrumors.it - Perché a Salvatore Montefusco non è stato dato l’ergastolo: quali sono i motivi “umanamente comprensibili”

Leggi su Cityrumors.it

Chiesti trent’anni per il duplice femminicidio commesso danel giugno 2022. Le ragioni della Corte d’Assise di ModenaHa ucciso la moglie Gabriela Renata Tradafir di 47 anni e la figlia di lei, Renata Alexandra di 22 anni, a colpi di fucile e davanti al figlio che aveva avuto con la donna, minorenne al tempo dei fatti. Il duplice femminicidio è avvenuto il 13 giugno 2022 nell’abitazione di famiglia a Castelfranco Emilia e, sebbene l’accusa abbia chiesto la pena del, per la Corte d’Assise di Modena non cile condizioni per una pena così grave: proposti 30 anni di carcere.non è” (cityrumors.it / ansafoto)Secondo i giudici della Corte d’Assise di Modena, il ridimensionamento della pena dalai 30 anni si basa sul riconoscimento delle attenuanti generiche, che vanno considerate equivalenti alle aggravanti per via della “riconoscibilità umana” deiche hanno spintoa commettere il doppio femminicidio.