Terzotemponapoli.com - Napoli: per il dopo Kvara anche…E Danilo…

Chi potrebbe sostituireal? Un nuovo nome.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Niente scommesse, Conte vuole l’usato sicuro e anche per questo Manna si è mosso con il Tottenham per capire se ci sono margini per il prestito di Timo Werner (28), 57 gare e 24 gol con la Germania, 43 partite e 17 reti in Champions, vinta col Chelsea nel 2020-21 insieme alla Supercoppa europea e il Mondiale per club. Insomma, un calciatore top, come le ambizioni di questo nuovo. L’addio dinon vuol dire ridimensionamento, ma possibilità di trovare gli uomini giusti per puntare allo scudetto”.Ilvaluta anche.Un tedesco a? Spunta una nuova valutazione.Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.