Mister Movie | Trama del film Babygirl spiegata | ogni colpo di scena e analisi del finale

, il nuovodi A24 diretto da Halina Reijn, porta sul grande schermo una storia complessa che esplora temi di potere, desiderio e identità in un contesto aziendale ad alta tensione. Con Nicole Kidman nel ruolo di Romy e Harris Dickinson in quello di Samuel, la pellicola si distingue per la sua narrazione provocatoria, ispirata ai thriller erotici degli anni ’80 e ’90.Spiegazione dellae deldiUno dei colpi dipiù intensi si verifica durante una festa organizzata per il compleanno della figlia di Romy. Qui, Samuel si presenta inaspettatamente con la sua assistente, Esme (interpretata da Sophie Wilde), che è a conoscenza della relazione tra Romy e Samuel. Esme affronta Romy in privato, accusandola di abuso di potere. Questo confronto mina non solo la reputazione professionale di Romy ma anche la sua sicurezza personale, spingendola a riflettere profondamente sulle proprie azioni.