Michelle Obama non va all’insediamento di Trump quella la sedia vuota al funerale di Carter

Washington, 14 gennaio 2025 –non ci sarà. L’ex first lady diserta la cerimonia di inmento di Donald, in programma il 20 gennaio prossimo, a cui parteciperanno invece il marito Barack, insieme agli altri ex presidenti in vita, Bill Clinton e George W. Bush, oltre naturalmente al presidente uscente, con rispettive signore. L’assenza aldi: laaccanto aaveva saltato anche ildi Jimmy, la scorsa settimana. Assenza che è stata prontamente notata dai media americani. In occasione delle esequie del 39esimo presidente d’America,sarebbe stata trattenuta da “impegni confliggenti”. I rumors la collocavano ancora alle Hawaii, dove la famiglia passa le vacanze di Natale. La signora “invia i suoi pensieri e le sue preghiere alla famigliae a tutti coloro che hanno amato e imparato dallo straordinario ex presidente”, si è limitato da dire la portavoce Crystal Carson, senza spiegare il motivo del forfait.