Lapresse.it - Messina (Intesa Sanpaolo): “Priorità del Governo accelerazione fondi Transizione 5.0”

“Credo ci siano delle necessità per rendere più fluido il meccanismo di autorizzazione edeidi5.0, ma è unachiara anche per il, per cui credo di ci sarà un’così come le banche sono disponibili a rafforzare questo motore di crescita. Gli investimenti sono il fattore indispensabile per garantire la crescita del pil del nostro Paese”. Lo ha detto il consigliere delegato e Ceo di, Carlo, a margine del rinnovo della collaborazione trae Confindustria.