Oasport.it - LIVE Paolini-Wei 6-0 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: la cinese prova a restare in partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Schiaffo al volo vincente dell’asiatica.2-2 Game. Wei sotterra il rovescio difensivo.40-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio della.30-15 Arriva il primo doppio fallo di Jasmine.30-0 Non passa il dritto in avanzamento di Wei.15-0 Prima vincente della numero 4 WTA.2-1 Game Wei. Con uno splendido rovescio lungolinea vincente latiene la battuta.40-30 Perfetto stavolta il dritto lungolinea dell’azzurra.40-15 Ottima risposta di rovescio della toscana.40-0 L’azzurra sbaglia anche questo dritto lungolinea.30-0 Servizio vincente Wei.15-0 Jasmine perde il controllo del rovescio dal centro.1-1 Game. Con una buona prima Jasmine chiude finalmente il game.AD-40 Scappa via la risposta di rovescio dell’asiatica.