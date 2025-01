Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 2-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: il primo break è del ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta molto fortunata di, arrivama poco ha potuto.5-3 A trenta tiene la battuta.40-30 Servizio slice e attacco di dritto.30-30 Arretrando parte via il dritto in cross di.30-15 Prima vincente.15-15 Ace (2°).0-15 Sbaglia di dritto.2-5 Palla corta e appoggio a campo aperto.A-40 Servizio e dritto.40-40 Appoggia lo smash, infilato dal passante di rovescio di.A-40 Prima vincente.40-40 Slice difensivo in rete.40-30 Gran cross di rovescio di.30-30 Brutta scelta del, palla corta in rete.30-15 Servizio e dritto sulla riga di.15-15 Meravigliosa risposta vincente anticipata di rovescio.15-0 Fuori il back difensivo di.2-4 Gran passante di rovescio stretto e basso di, vale ilnel derby.