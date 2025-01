Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia 21-15, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: azzurri padroni del campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43?- Due minuti per Toumi.che attaccheranno in superiorità numerica.24-19 Ben Salah da lontanissimo trafigge Ebner.24-18 SAVINI! Andiamo ancora più veloce con la ripartenza affidata al nostro Jack!23-18 Contrattacco rapidissimo dei nordafricani, a segno con Hosni.23-17 MENGON! Obbligato al tiro Simone riesce a beffare l’incerto portiere avversario.22-17 Ben Abdallah supera Ebner.41?- Ennesimo 7 metri per la.22-16 MENGON! Uno contro uno ubriacante di Simone che manda al bar il suo dirimpettaio e trafigge il portiere nordafricano.21-16 Ottima ripartenza tunisina con Hosni che buca Ebner.21-15 ANCORA BORTOLI!che si scuote in inferiorità numerica ritrovando il +6.20-15 BORTOLI! Gol sporco dell’azzurro, che interrompe la serie senza reti della squadra di Trillini.