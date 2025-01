Donnapop.it - L’Isola dei Famosi, chi è la nuova conduttrice? Fuori Luxuria, niente da fare per Diletta Leotta: ecco il nome

Leggi su Donnapop.it

Mediaset sta preparando il ritorno dideinel palinsesto primaverile di Canale 5, ma ci sono ancora molte incertezze sul futuro della trasmissione. Sebbene la volontà di realizzare unastagione ci sia, il programma non è ancora del tutto confermato per il 2025.La decisione finale dipende principalmente dalla scelta della, un elemento fondamentale per il successo del reality show. La casa di produzione Banijay ha infatti posto delle condizioni chiare:potrà andare in onda solo se Mediaset riuscirà a trovare unaadatta e un cast all’altezza della storia del programma.dei2025,fattaUna delle opzioni iniziali per il timone dedeiera stata, ma la sua candidatura sembra ora destinata a sfumare.