Kyoto aumenta la tassa di soggiorno | fino a 10 000 yen per notte per arginare il turismo

La municipalità di, in Giappone, ha confermato l'aumento delladiper gli alberghi ed altre strutture ricettivea un massimo di 10.000 yen, poco più di 60 euro a persona per, dieci volte di più rispetto all'attuale limite di 1.000 yen, per tentare dil'eccessiva crescita delle presenze turistiche. L'incremento - che scatterà a partire da marzo 2026, sarà il più alto in valore tra i comuni giapponesi che adottano sistemi di tariffe fisse, come confermano i dati del ministero degli Affari Interni. Conosciuta come "la città dei mille templi",nel 2018 ha introdotto un sistema di tasse sugli alloggi a più livelli: dai 200 yen (1,20 euro) per i soggiorni che costano meno di 20.000 yen a persona per, a 1.000 yen (6,10 euro) per gli alloggi del valore di 50.