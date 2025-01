Ilfattoquotidiano.it - Kvaratskhelia al Psg, è fatta: il Napoli incassa oltre 70 milioni di euro. Ora Conte punta a un top: “Ha fatto tre nomi”

Ormai mancavano solo i dettagli e nel pomeriggio di martedì 14 gennaio da più fonti è arrivata la conferma: Kvichaè un nuovo giocatore del Psg. Ilperde un altro degli eroi del terzo scudetto, ma Aurelio De Laurentiis si consolando70di(tra cifra fissa e vari bonus). Il georgiano che sotto il Vesuvio ormai non si trovava più bene proverà a far innamorare Parigi: per lui è pronto un contratto di 5 anni e uno stipendio che si aggira intorno ai 9dinetti a stagione. Anche se l’Equipe lo ha già avvertito: sulla sinistra c’è un ingorgo di ali, vista la presenza di Bradley Barcola e Désiré Doué, mentre a Luis Enrique sarebbe servito soprattutto un attaccante con tanti gol nei piedi.Un altro avvertimento è arrivato però a De Laurentiis e lo firma Antonio