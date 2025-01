Rompipallone.it - Kvara al PSG sblocca l’affare da sogno per il Napoli: Conte gongola, colpaccio in arrivo

Leggi su Rompipallone.it

Gli azzurri hanno ufficialmente ceduto il loro numero 77 ai parigini. Ora si preparano ad acquistare un sostituto con i fiocchi.Ilcontinua la sua stagione fatta di tante vittorie e soddisfazioni. La squadra diè momentaneamente in testa alla classifica (con l’Inter che deve recuperare due partite) e sembra avere tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato.La cessione dirappresenta forse l’unico neo per i tifosi delin questo periodo. Il georgiano era uno degli idoli dei tifosi e assoluto protagonista dello scudetto di Spalletti. Lo stessose ne è rammaricato ma alla fine la scelta è stata fatta.Manna a lavoro per trovare il sostitutoNon tutti i mali vengono per nuocere però, perché la cessione del numero 77 porterà nelle casse degli azzurri ben 70 milioni di euro più bonus.