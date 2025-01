Calciomercato.it - Juventus, le 8 “sconfitte” della gestione Thiago Motta: numeri allarmanti

, le 8 “” sotto la guida di: idell’allenatore fanno riflettere. Il focus completoe le 8 “” con la(LaPresse) – Calciomercato.itA primo impatto, leggendo questo titolo, vi verrà da pensare che sia stato fatto un errore nell’osservare il calendario. Invece no, siamo assolutamente consapevoli che i bianconeri non abbiano mai perso in campionato (ha tenuto a ribadirlo anche) e che ledall’iniziostagione sono state solamente due.Gli stop sono arrivati contro lo Stoccarda in Champions League il 22 ottobre e con il Milan lo scorso 3 gennaio in Supercoppa Italiana. La prima non ha influito drammaticamente nel percorso europeo, mentre la seconda ha determinato l’eliminazione dal torneo.