ISEE 2025 senza titoli di stato, fino a 50mila euro: c'è il via libera al Dpcm

C’è finalmente il viaoperativo all’esclusione deididall’. Firmato dalla premier Giorgia Meloni ilattuativo che fa entrare in vigore la misura introdotta già nella Manovra di bilancio 2024, ma rimastara inattuata, causa mancanza di provvedimento di attuazione. Le novità hanno quindi effetto dal 1° gennaiosui nuovi criteri per calcolare l’, con la possibilità per le famiglie italiane di escludere idi, buoni e libretti postali.A comunicarlo Palazzo Chigi, spiegando che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato ilcon le ‘Modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159?, che fissa le regole per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ().