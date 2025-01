Iodonna.it - Ha ucciso a fucilate la moglie e la figlia ma scamperà all'ergastolo. Ha avuto un «black-out emozionale» e un «abnorme e tuttavia causale reazione»

Fa discutere la sentenza della Corte di assise di Modena che ha dato a un uomo, colpevole di duplice femminicidio, le attenuanti generiche, consegnandolo ad una pena di 30 anni di reclusione ma evitandogli l’. Halae lastra ma, questa l’argomentazione della Corte, era «arrivato incensurato a 70 anni» e «non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate». Niente, allora, in ragione «della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il reato». Violenza psicologica nella coppia: come riconoscerla e come difendersi X Leggi anche › Filippo Turetta è stato condannato all’per il femminicidio di Giulia Cecchetin › Femminicidi e orfani speciali: la difficile strada di chi resta Un doppio femminicidio «umanamente comprensibile».