Five Nights at Freddy’s tutto quello che devi sapere

Se c’è una serie di giochi che ha spaventato e affascinato i giocatori diil mondo, quella è senza dubbioat(FNAF).Sviluppata dal genio creativo Scott Cawthon, la serie è diventata un’icona nel panorama dei giochi horror, portando il mondo degli animatronici a un livello di terrore mai sperimentato prima.Lo scopo diatla Pizzeria HorrorLa trama diatruota attorno a un luogo inquietante e misterioso, Freddy Fazbear’s Pizza, un ristorante per famiglie che sembra innocente durante il giorno, ma si trasforma in un incubo notturno.Il protagonista, spesso un guardiano notturno, deve sopravvivere a cinque notti – e in alcuni capitoli, anche a ulteriori notti, all’interno del ristorante, cercando di evitare i pericolosi animatronics che prendono vita e vagano liberamente dopo la chiusura.