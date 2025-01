Ilrestodelcarlino.it - Emil Banca entra nel pool e affianca gli Under

Nuovo importante ingresso nella famiglia degli sponsor biancorossi:, una delle banche di Credito Cooperativo più grandi del paese, èta a far parte del Basket, il gruppo di aziende che sostiene la Pallacanestro Reggiana. Non solo,sarà anche co-sponsor di tutto il settore giovanile:19,17,15 e14. E questa nuova partnership è stata festeggiata con due vittorie. L’17 ha superato in trasferta lo Stars Bologna per 88-74 piazzando il break decisivo nel secondo quarto, vinto 22-10 dai reggiani. Unahotels: Hadzhyiev, Morcavallo 2, Bulgarelli, Manfredotti L. 16, Manfredotti A. 16, Marras 8, Petacchi 4, Rinaldini 5, Baldasseroni 4, Abreu 24, Samb, Cuoghi 9. All. Consolini. L’15 ha perso dopo un overtime per 81-80 in casa del Carpaneto.