Eleganza sportiva. Tre nuove sneaker

Pantofola D’Oro, maison di lusso Made in Italy fondata nel 1886, presenta a Pitti Uomo la nuova collezione Fall/Winter 2025-2026, sintesi perfetta tra tradizione artigianale e design contemporaneo. La collezione include tre nuovi modelli diche riflettono il patrimonio e l’del brand. La prima scarpa una rivisitazione del classico modello Penalty, che conserva il design originale arricchito con una tomaia in pelle e inserti in suede. Il logo a tre stelle Pantofola d’Oro, impresso a rilievo, è un segno distintivo sul lato. Il modello si caratterizza per un gioco di colori contrastanti (verde, rosa, azzurro) e una suola in gomma chiara, che lo rende versatile e perfetto per ogni occasione. Poi ci sono i modelli Terrace 2.0 e New Superstar che richiama le calzature da calcio storiche.