Ecco le nuove ambulanze | | Miglioriamo la sicurezza

L’Ast di Ascoli ha potenziato il servizio di emergenza del 118 con l’acquisto di sei, finanziate con fondi aziendali per un importo complessivo di 950.868 euro. Lesono state presentate in Piazza del Popolo dal direttore generale Nicoletta Natalini, durante una cerimonia che ha visto la benedizione dei mezzi e del personale da parte di padre Danilo Marinelli. Le, modello Olmedo QTX-S, sono state progettate per garantire massimaed efficienza. Tra le attrezzature spiccano barelle autocaricanti, tavole spinali, sedie con scala motorizzata, ventilatori polmonari trasportabili, aspiratori medico-chirurgici ed emogas analizzatori. Un sistema di climatizzazione automatica e la possibilità di impostare la pressione negativa all’interno dell’abitacolo rendono i mezzi particolarmente adatti per il trasporto di pazienti con patologie infettive, minimizzando i rischi per il personale sanitario.