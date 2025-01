Crisi dell’industria senza fine | a novembre ventiduesimo calo consecutivo -15% della produzione rispetto all’anno prima

Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’industria senza fine: a novembre ventiduesimo calo consecutivo (-1,5%) della produzione rispetto all’anno prima

Una, su cui la politica continua a balbettare. Lo scorso, fa sapere l’Istat, laindustriale italiana è calata in termini tendenziali per ilmese. L’ultimo dato, corretto per gli effetti di calendario, è un -1,5% anno su anno, che segue il -3,5% di ottobre. Bisogna risalire la serie fino a gennaio 2023 per trovare un segno “più”. “Prosegue la lunga fase di contrazione dell’indice”, commenta l’istituto di statistica. Si registrano incrementi per l’energia (+4,3%) e i beni di consumo (+2,6%), tra cui alimentari e prodotti farmaceutici, ma cala ladi beni intermedi (-2,5%) e strumentali (-4,9%). Nell’elenco delle maggiori flessioni spiccano ancora una volta la fabbricazione di mezzi di trasporto (-13,8%), che risente del periodo nero di Stellantis, e quella di macchinari e attrezzature (-6,2%).