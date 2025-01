Liberoquotidiano.it - "Cosa farò con gli 87mila euro vinti": L'Eredità, la toccante rivelazione della super-campionessa Laura

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si chiamaZecchini ed è stata una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione de L', il game-show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il gioco delle parole eGhigliottina che sera dopo sera macina record di ascolti., con il suo entusiasmo e il suo talento, è riuscita a conquistare il pubblico e a portare a casa un montepremi di, lasciando il programma qualche puntata fa. E ora la Zecchini, ripercorrendo la sua avventura a L', ne parla con profondo entusiasmo: "Esperienza bellissima! Ho trovato un ambiente spontaneo, gioioso e divertente anche dietro le quinte. Non ci sono filtri, il desiderio dei produttori è che ogni concorrente porti in tv la propria personalità", ha spiegato. Dunque ha rivelato come il programma ha rappresentato anche un'occasione per creare legami importanti con gli altri concorrenti.