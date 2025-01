Spettacoloitaliano.it - Come finisce Nine Bullets Fuga per la libertà: finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

per la, trama eper laè un2022 diretto da Gigi Gaston. La protagonista interpretata da Lena Headey è liberamente ispirata alla figura di Gipsy Rose Lee. Inizialmente, il titolo prescelto era Gipsy Moon, poi rinominato semplicemente in 9. L’ex spogliarellista cercherà di salvare in ogni modo il piccolo Sam dalle minacce del boss criminale Jack.per la. La trama, ile ladelper latrama completaL’ex spogliarellista Gypsy si ritroverà a difendere il suo piccolo Sam, figlio dei suoi vicini di casa, uccisi dagli uomini del boss criminale Jack, che con Gypsy in passato ha avuto una relazione. Sam, infatti, ha rubato a Jack un tablet con le coordinate bancarie di una grossa refurtiva e ora il sadico criminale rivuole ciò che gli appartiene, anche se questo vuol dire mettersi faccia a faccia con Gypsy, che ha deciso di vendere cara la sua pelle.