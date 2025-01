Zonawrestling.net - Chad Gable dopo la sconfitta subita contro Penta: “Quel match mi ha fatto sentire più vivo che mai”

Questa notte si è disputato indi RAW ilche ha visto affrontarsiel Zero Miedo, che hail suo debutto nella federazione di Stamford.ben 14 minuti di lotta, il messicano è riuscito a vincere l’ingrazie ad una Package Driver. Con questaha aumentato il suo numero di sconfittei luor, continuando la sua serie negativaquesto tipo di avversari. Laha amareggiato certamente, che però ha lasciato stupito il WWE Universe pubblicando su X un messaggio in cui, pur criticando aspramentee la Lucha Libre, ha definito ildi ieri “un promemoria del motivo per cui mi sono innamorato di questa bellissima espressione artistica della fisicità e dello sport del wrestling professionistico quando avevo cinque anni e da allora non ho mai smesso di esserne ossessionato.