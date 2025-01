Lapresse.it - Brescia, Extinction Rebellion denuncia: “Spogliate in questura”

in, costrette a fare squat senza mutande. E’ lashock di alcune attiviste diportate indopo una protesta. “Dopo oltre 7 ore di fermo in, sono state rilasciate le 23 persone di, Palestina Libera e Ultima Generazione che erano state fermate dopo la manifestazione alla Leonardo spa di” spiega XR su Instagram.“Appendiamo con dolore che molte delle persone socialmente identificate come donne sono state costrette a spogliarsi e a eseguire piegamenti sulle gambe, trattamento non riservato invece alle persone di sesso maschile. Tutte le persone sono statete arbitrariamente per reati pretestuosi e altre espulse dacon dei fogli di via obbligatori. Sì, la solita misura di prevenzione del codice antimafia che viene illegittimamente notificata dai Questori di tutta Italia sotto ordine diretto del Ministero dell’Interno” prosegue il post.