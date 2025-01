Superguidatv.it - Amici 2025 verso il serale, TrigNO sospeso: il provvedimento di Anna Pettinelli

Addi Maria De Filippi, il cantanteha appreso la notizia della sospensione a suo carico della maglia di titolare ed è, quindi, a rischio il suo banco di studio del canto. A spingere la produzione del talent, in primis, a intervenirel’allievo, è stato un comportamento fuori dalle righe che il cantante ha avuto nella scuola, in contestazione del divieto dell’uso di cellulari, PC e ogni dispositivo elettronico per le interazioni con il mondo esterno.diventa un caso disciplinareAll’edizione corrente del talent di Maria De Filippi di24, la produzione ha stabilito che gli allievi in corsa non possano servirsi di dispositivi elettronici come il telefono o cellulare, per le comunicazioni con i cari e il mondo esterno. In particolare per sentire le famiglie, quindi, i concorrenti possono servirsi di un videobox, dove ciascuno può interagire con i destinatari dei messaggi.