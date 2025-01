Liberoquotidiano.it - Usa: 24 i morti negli incendi in California, peggiorano le condizioni meteo

Washington, 13 gen. (Adnkronos) - E' salito a 24 il bilancio delle persone morte a causa degliin. Il dato è fornito dal Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles, mentre per oggi è previsto un aumento dei venti nella regione. Un persistente e violento evento eolico di Santa Ana è in corso in tutta lameridionale, dove sono in vigore avvisi di allerta fino a mercoledì. L'allerta riguarda anche glidi Palisades, Hurst ed Eaton.I venti si uniranno all'aria molto secca e alla siccità. Esiste la possibilità che il centro di previsione emetta per domanirologiche per"estremamente critiche", il livello più alto, per alcune parti della contea di Ventura.