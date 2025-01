Terzotemponapoli.com - Ugolini: Kvaratskhelia e il legame con Napoli

Un talento riservatoMassimo, giornalista di Sky, ha svelato alcuni retroscena sultra Khvichae la città di, intervenendo ai microfoni dell’emittente satellitare. Il talento georgiano, considerato uno degli artefici del terzo scudetto del, non è mai riuscito a instaurare un rapporto stretto con la città, nonostante le sue imprese sul campo.: Un carattere introversoSecondonon ha mai fatto il passo decisivo per legarsi al contesto napoletano. “Era riservato e chiuso”, ha spiegato il giornalista, “raramente si vedeva in giro”. Anche se inizialmente aveva preso casa fuori città, un episodio negativo lo ha spinto a trasferirsi più vicino a, senza però riuscire a sviluppare un vero e proprio affetto per la città e la sua gente.