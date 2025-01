Movieplayer.it - Toni Servillo abbandona Domenica In per colpa dei ritardi, l'imbarazzo di Mara Venier: "Ma si è arrabbiato?"

Leggi su Movieplayer.it

sconcertata dall'improvvisa sparizione didallo studio, ma l'attore rischiava di far tardi a teatro, le scuse in diretta. Ieriavrebbe dovuto partecipare aIn insieme ai colleghi di set ne L'abbaglio Ficarra e Picone. Ma al momento della diretta l'attore, che sarebbe dovuto intervenire per parlare del nuovo film di Roberto Andò in uscita il 16 gennaio, non era presente in studio lasciando la conduttricesenza parole. A far chiarezza è intervenuto subito Salvatore Ficarra spiegando: "era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppisulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci .