Tennis, Battuto Jarry, Sinner al secondo turno a Melbourne

Roma, 13 gen. (askanews) – Buona la prima aper Jannik. Il campione in carica inizia la difesa del titolo battendo in tre set Nicolas: 7-6, 7-6, 6-1 il punteggio finale dopo 2 ore e 42 minuti di gioco. Non è stato un debutto semplice per Jannik che ha lottato nei primi due parziali contro un'ottima versione di. Il cileno ha retto al servizio e nello scambio, perdendo i set soltanto al tiebreak, entrambi ben giocati dache ha poi preso il largo nel terzo set. Jannik attende al 2°uno tra Schoolkate e Daniel.