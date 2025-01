Teatro, Van Gogh Cafè Opera Musical alla Sala Umberto di Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 13 gen. (askanews) – Scritto e diretto da Andrea Ortis, “VanCafé” – in scenadal 23 al 26 gennaio – è uno spettacoloe che si ispira alle opere estraordinaria vita di Vincent Van. La MIC – International Company produce unambientato in un Café Chantant Parigino, nel quale una scena suggestiva, la musica di un’orchestra dal vivo, il canto di un cast d’eccezione e coinvolgenti coreografie prendono vita e colore grazie, anche, ad emozionanti proiezioni animate 3D che rendono le opere di Vincent vive e meravigliosamente immersive. In una vivace Parigi, l’atmosfera Bohemienne pervade la città. Artisti, letterati e studiosi si incontrano all’interno dei Café che, da semplici locali di ristoro diventano veri e propri centri di fermento culturale in cui si mescolano pensieri, arte e socialità.