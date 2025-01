Ilfattoquotidiano.it - Sonia Bruganelli: “Dopo la separazione da Bonolis sto molto meglio, ma credo che stia meglio anche lui. Madonia era nel posto sbagliato al momento sbagliato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, reduce dall’esperienza non fortunata a “Ballando con le stelle”, si è confessata nel salotto di “Verissimo” da Silvia Toffanin. Attorno al suo ex Paoloc’è il mistero specieil divorzio storio dal suo manager di sempre Lucio Presta. Dietro le quinte si sussurra che a dare una mano per il futuro professionale di Paolo, che dovrebbe rientrare in Rai, ci sia proprio l’ex compagna. “Con Paolo ci conosciamo da 30 anni e nel corso della nostra relazione la vita ci ha messi davanti a momentibelli e altri più difficili e faticosi. – ha dettoa Verissimo – A un certo punto,tanti anni insieme, mi è capitato di fermarmi. Ero un po’ stanca di essere considerata solo in funzione del suo lavoro”.E ancora: “Quando ho deciso di mettermi in prima linea, è cambiato un po’ tutto.