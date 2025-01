Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, il caso Sala rafforza Meloni e Fratelli d’Italia: cresce il consenso del governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sarà l’effetto del ritorno in Italia di Ceciliao forse un rinnovatodi inizio anno, ma la presidente del Consiglio, Giorgia, può tornare a festeggiare per i dati degli ultimi. La rilevazione effettuata da YouTrend per Sky Tg24 evidenzia per la premier e per il suo partito dati nettamente migliori rispetto a quelli del 9 dicembre.Allo stesso modo, torna are – dopo mesi un po’ complicati – sia il gradimento personale diche quello del. All’opposto in calo è il Pd, mentre è sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle. In crescita, invece, Forza Italia che torna davanti alla Lega.stacca di nuovo il Pdguadagna lo 0,8% in un mese e si attesta al 28,3%. Esattamente cinque punti percentuali in più rispetto al Pd che perde lo 0,9%.