Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Inter 1-2, Thogersen non basta: Serturini la chiude, Giacinti espulsa

È già finita la magia della vittoria della Supercoppa Italiana per la. Le giallorosse sono infatti state sconfitte allo Stadio Tre Fontane da un’intenzionata a mantenere saldo il secondo posto in classifica ed incominciare così la cavalcata per riprendere la Juventus. La sfida è terminata sul 2-1 per le nerazzurre, in un match abnza concitato e ricco di episodi e dell’espulsione pesante di.Le giallorosse di Spugna hanno iniziato la sfida con grande entusiasmo ed infatti già al 2? di gioco, Giugliano era andata vicinissima al gol. Ma all’11’, un errore di distrazione di Greggi ha portato Polli a recuperare palla per poi buttarsi in avanti ed insaccare la palla alle spalle di Kresche. Poco tempo per esultare per le nerazzurre però che si sono viste riprendere subito grazie al gol di, che sulla corsa ha arpionato il pallone servito da Glionna.