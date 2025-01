Sport.quotidiano.net - Risultati Ligue 1: vincono PSG e Marsiglia. Il Nantes ferma il Monaco

Roma, 13 gennaio 2025 – Contro il Saint-Etienne i parigini conquistano la terza vittoria nelle ultime tre e mantengono la distanza di sicurezza con l'Olympiquein seconda posizione. La squadra di De Zerbi, dal canto suo, si stacca dal, che ora dista 5 punti: ci pensano Greenwood e Rabiot a regalare tre punti fondamentali per l'ex allenatore del Sassuolo nella sfida contro il Rennes. I monegaschi, invece, devono concentrarsi più sulle squadre che rincorrono, dato che Nizza, Lille e Lione distano rispettivamente uno, due e tre punti. Le partite della diciassettesima giornata di1 Ilva in vantaggio 2-0 sul, che, però, è bravo a rimanere in partita e a recuperare il doppio svantaggio: dopo il 2-0 per mano di Abline e Amian, la squadra di Hutter non si perde d'animo e recupera il match in appena sette minuti con Embolo (52') e Salisu (59'), portando a casa un punto che permette aldi scappare a +5.